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Ситуація на Запорізькій АЕС: Гутерріш зробив заяву по місії МАГАТЕ

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Енергодар, Четвер 25 серпня 2022 12:14
Ситуація на Запорізькій АЕС: Гутерріш зробив заяву по місії МАГАТЕ Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запрошення України на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Я, як і раніше, серйозно стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї", - сказав він.

За словами генсека, будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення.

"Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва на ЗАЕС", - додав Гутерріш.

Як повідомлялося, про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС або відправити місію стало відомо ще на початку червня.

До цього генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на даний момент ризик ядерного конфлікту став найсерйознішим за останні десятиліття.

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