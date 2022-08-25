Ситуація на Запорізькій АЕС: Гутерріш зробив заяву по місії МАГАТЕ

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запрошення України на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Я, як і раніше, серйозно стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї", - сказав він. За словами генсека, будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення. "Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва на ЗАЕС", - додав Гутерріш.