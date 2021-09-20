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Ситуация с запасами угля на ТЭС улучшается третью неделю подряд, - "Укрэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

Ситуация с запасами угля на тепловых электростанциях (ТЭС) улучшается третью неделю подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"На складах ТЭС продолжает улучшаться ситуация с накоплением угля. По состоянию на утро 20 сентября на складах ТЭС находится 852,6 тыс. тонн угля, что на 15,5% больше, чем на утро 1 сентября (в 738,3 тыс. тонн)" , - сообщили в компании.

В частности, запасы газового угля выросли на 28,1% до 639,2 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9% до 213,4 тыс. тонн.

За последние 10 дней среднесуточные поставки угля составили 54,4 тыс. тонн, тогда как расход - 49,4 тыс. тонн.

Однако, по оценкам "Укрэнерго", запасы на складах остаются чрезвычайно низкими.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали.

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ТЭС