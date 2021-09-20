RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, - "Укренерго"

Автор: Наталія Гурковська

Ситуація з запасами вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) покращується третій тиждень підряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн)", - повідомили в компанії.

Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн.

За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата - 49,4 тис. тонн.

Однак, за оцінками "Укренерго", запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС