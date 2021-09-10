ТЭС не смогли накопить угля из-за летнего обвала цен на электроэнергию, - Минэнерго

Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, возникший из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанного с финансовой несбалансированностью компании, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что в этот осенне-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.

"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электроэнергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь - за счет собственной угледобычи", - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.