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ТЭС не смогли накопить угля из-за летнего обвала цен на электроэнергию, - Минэнерго

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 12:26
ТЭС не смогли накопить угля из-за летнего обвала цен на электроэнергию, - Минэнерго Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, возникший из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанного с финансовой несбалансированностью компании, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что в этот осенне-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.

"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электроэнергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь - за счет собственной угледобычи", - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

Как сообщалось, компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 тыс. тонн угля из США.

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