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Ситуация с задержкой поездов стабилизируется: от графика отстают только два состава

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 15:12
Ситуация с задержкой поездов стабилизируется: от графика отстают только два состава Фото: в Украине стабилизируется ситуация с задержкой поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуация с задержкой поездов в Украине стабилизируется. На данный момент от графика в пределах одного часа отстают только два состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Ситуация с задержками поездов стабилизируется и в настоящее время от графика в пределах одного часа отстают два состава", - уточнили в пресс-службе.

В компании извинились за причиненные пассажирам неудобства.

Напомним, утром 2 сентября в Украине задерживалось около 10 поездов. Причиной отставания от графика стали сложные погодные условия и технические сбои.

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