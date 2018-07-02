Ситуація із затримками чартерних рейсів туроператорів близька до критичної, - експерт

Затримка рейсів стосується всіх напрямів

Ситуація із затримками чартерних рейсів туроператорів близька до критичної. Про це заявив директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель в коментарі РБК-Украина.

Так, за словами Циркеля, ситуація із затримками чартерних рейсів туроператорів на даний момент, близька до критичної.

"На жаль, ми зіткнулися з повною байдужістю з боку туроператорів. Наші туристи вилітають з великими затримками. Це стосується всіх напрямків: Іспанія, Туреччина і так далі. Бувають затримки до доби. Туристів, які не можуть вилетіти назад, підтримують і розселяють в готелі. А ось тих, хто не може вилетіти з міст України, просто тримають в аеропортах в невіданні. Часто ми не можемо зв'язатися з представниками туроператорів годинами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 1 липня 2018 року, з аеропорту "Київ" не могли вилетіти приблизно 1 тис. людей.