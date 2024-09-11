Ситуація з забрудненням Десни контрольована, всі органи влади працюють в посиленому режимі, – Гринчук

Ситуація з забрудненням води в річці Десна контрольована, всі відповідні служби працюють в посиленому режимі для мінімізації негативних наслідків на навколишнє природне середовище.

Про це заявила міністр довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно Держводагенством, і водоканалом на водозаборах і вище по течії. Забруднення поступово розбавлюється, ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована", - зазначила Гринчук.

Щоб ще більше скоординувати дії всіх залучених органів, напередодні очільниця Міністерства провела розширену координаційну нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Держрибагентства, Держводагенства, Держекоінспекції, Укргідрометцентру, а також всіх дотичних наукових установ, місцевої влади та Київводоканалу.

За оновленими даними Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягти Київщини 14-16 вересня. За попереднім прогнозом, очікувалося, що вона досягне столиці 10-11 вересня.

"З даним типом забруднення Київодоканал справиться своїми силами . Однак якщо все-таки забруднення може перевищувати деякі норми, ми напрацьовуємо спільно з водоканалом необхідні технологічні процеси, що їм набагато швидше і краще було справитися з цим і не допустити погіршення ситуації з водою на Київщині", - зазначила очільниця Міністерства.

Загалом за весь час забруднення просунулося на 191 км. Його рух сповільнено. Відбувається природне очищення. При візуальному огляді забруднення більше не має однорідного характеру, фіксується точково.

Нижче по течії річки забруднення не зафіксовані. В районі міста Чернігова вже відмічається покращення ситуації.

Нагадаємо, наприкінці серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Як раніше розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ.

Додамо, 6 вересня стало відомо, що забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.

7 вересня у КМДА заявили, що ситуація із якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.