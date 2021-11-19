Ситуация с выплатами "зеленых" облигаций лишает Украину крупных инвестиций, - Forbes

Ситуация с выборочной выплатой долгов инвесторам в "зеленую" энергетику лишает Украину доступа к крупным инвестиционным проектам в возобновляемую энергетику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Forbes.

"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине", - говорится в статье.

Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами.

"Согласно украинским СМИ, одна из причин - это конфликт, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, - из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", - отмечает американское издание.

Forbes отмечает, что без жизнеспособных инвестиций, в первую очередь местных украинских компаний, в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Владимира Зеленского, заявленной им на климатической конференции COP26.

Сворачивание инвестиций в "зеленую" энергетику, будет толкать Украину в еще большую энергетическую зависимость от России, отмечает издание со ссылкой на выводы Foreign Policy.