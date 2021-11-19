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Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 17:20
Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes Фото: "зелена" енергетика (reform.energy)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація з вибірковою виплатою боргів інвесторам у "зелену" енергетику позбавляє Україну доступу до великих інвестиційних проектів у відновлювану енергетику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Forbes.

"Якщо виплати за облігаціями не будуть розподілені рівномірно, ймовірно, буде важко побачити інвесторів, які бажають розвивати великомасштабні проекти в галузі відновлюваної енергетики в Україні", - йдеться у статті.

Невиплату боргу лише однієї компанії ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, Forbes пояснює політичними мотивами.

"Згідно з українськими ЗМІ, одна з причин - це конфлікт, що розгортається між президентом і Ахметовим, - через що виділення коштів із фондів "зелених" облігацій пов'язане з політичними передумовами", - зазначає американське видання.

Forbes зазначає, що без життєздатних інвестицій, насамперед місцевих українських компаній, у відновлювані джерела енергії Україні важко досягти мети Володимира Зеленського, заявленої ним на кліматичній конференції COP26.

Згортання інвестицій у "зелену" енергетику штовхатиме Україну в ще більшу енергетичну залежність від Росії, зазначає видання з посиланням на висновки Foreign Policy.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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