Ситуація біля Лимана змінюється: з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на вівторок, 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP .

Згідно з мапою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.

У районі нещодавно звільнених Куп'янська та Ізюма ЗСУ продовжують вести контрнаступ, російські окупанти продовжують відступ. На Херсонському напрямку ситуація залишається невідомою у районі населеного пункту Архангельське.