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Ситуація біля Лимана змінюється: з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 11:28
Ситуація біля Лимана змінюється: з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на вівторок, 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.

Ситуація біля Лимана змінюється: з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні

Згідно з мапою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.

У районі нещодавно звільнених Куп'янська та Ізюма ЗСУ продовжують вести контрнаступ, російські окупанти продовжують відступ. На Херсонському напрямку ситуація залишається невідомою у районі населеного пункту Архангельське.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 53 300 солдатів.

Нагадаємо, українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області 30 травня.

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