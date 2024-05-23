Ситуація у Вовчанську динамічна, ЗСУ теж мають просування: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські військові блогери стверджували, що війська РФ незначно просунулися біля Липців і до Зеленого, хоча ISW не знайшов підтвердження цій інформації.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування відводить частини 7-го мотострілецького полку з наступальних дій під Липцями для відпочинку та відновлення. Він зазначив, що російські війська збільшили чисельність Північного угруповання приблизно до 40 000 осіб і що значна частина угруповання залишається в резерві в Бєлгородській та Курській областях.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську. Додаткові геолокаційні кадри показують, що українські сили відтіснили окупантів від кількох будинків і незначно просунулися в межах північно-східної частини міста. Бойова ситуація в населеному пункті має динамічний характер.

Речник українського підрозділу, який діє на харківському напрямку, заявив, що українські сили контролюють більшу частину Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

22 травня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового поблизу Берестового, Стельмахівки, Іванівки;

на південний захід від Сватового поблизу Сергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки;

на захід від Кремінної біля Невського і Торського;

на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор 22 травня повідомив, що український удар 20 травня по Луганській академії внутрішніх справ в окупованій Катеринівці (раніше Ювілейне) спричинив, ймовірно, «значні» втрати серед російських офіцерів.

Операція №3 - Донецька область

22 травня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російські війська вели штурм на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Українські війська нещодавно відвоювали окраїнні території в межах східного Часового Яру на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 22 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що українські війська нещодавно відбили кілька будівель у східній частині мікрорайону Канал.

Міноборони Росії заявляло, що російські підрозділи захопили Кліщіївку, хоча російський мілблогер стверджував, що українські сили все ще діють у населеному пункті.

Інші російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися далі в районі Кліщіївки, а українські сили відступають із позицій на захід від населеного пункту.

ISW не має підтвердження того, що війська РФ захопили Кліщіївку або просувалися далі на захід від населеного пункту.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до східної околиці Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки). Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на 400 метрів в глибину вздовж залізничної колії в напрямку Сокіла (на північний захід від Авдіївки) і вздовж фронту шириною 1,23 кілометра і глибиною 700 метрів на південь від Нетайлового (на захід від Авдіївки). Російські мілблогери також стверджували, що російські сили зміцнюють позиції на захід від Нетайлового, а українські сили відходять із позицій у районі Карлівки (на захід від Авдіївки).

ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на південний захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що загарбники трохи просунулися на південний захід від Новомихайлівки.

22 травня російський милий блогер заявив, що російські війська просунулися далі в Парасковіївку (на південний захід від Донецька), хоча ISW не знайшов доказів цього твердження.

Російські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 22 травня, вказують на те, що російські війська просунулися в межах південного Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

22 травня війська РФ продовжили наступальні дії на південь від Великої Новсілки в районі Урожайного та Старомайрського.

"Південна вісь"

22 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи РФ просунулися на кілометр у бік Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), хоча ISW не помітив візуальних доказів цього твердження.

22 травня тривали позиційні бої в лівобережній (східній) Херсонській області, в тому числі під Кринками.