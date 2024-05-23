Ситуация в Волчанске динамичная, у ВСУ тоже есть продвижение: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские военные блогеры утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись у Липцев и до Зеленого, хотя ISW не нашел подтверждения этой информации.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование отводит части 7-го мотострелкового полка с наступательных действий под Липцами для отдыха и восстановления. Он отметил, что российские войска увеличили численность Северной группировки примерно до 40 000 человек, и что значительная часть группировки остается в резерве в Белгородской и Курской областях.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что украинские силы оттеснили оккупантов от нескольких домов и незначительно продвинулись в пределах северо-восточной части города. Боевая ситуация в населенном пункте носит динамичный характер.

Спикер украинского подразделения, действующего на харьковском направлении, заявил, что украинские силы контролируют большую часть Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

22 мая российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

северо-западнее Сватово близ Берестового, Стельмаховки, Ивановки;

юго-западнее Сватово близ Сергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Новоегоровки, Макеевки;

к западу от Кременной у Невского и Торского;

к югу от Кременной возле Григоровки и Белогоровки.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор 22 мая сообщил, что украинский удар 20 мая по Луганской академии внутренних дел в оккупированной Екатериновке (ранее Юбилейное) нанес, вероятно, "значительные" потери российским офицерам.

Операция №3 - Донецкая область

22 мая российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские войска вели штурм к юго-востоку от Северского в районе Выемки и к югу от Северского в районе Раздольевки.

Украинские войска недавно отвоевали окраинные территории в пределах восточного Часова Яра на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 22 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что украинские войска недавно отвовевали несколько зданий в восточной части микрорайона Канал.

Минобороны России заявляло, что российские подразделения захватили Клещеевку, хотя российский милблогер утверждал, что украинские силы все еще действуют в населенном пункте.

Другие российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись дальше в районе Клещеевки, а украинские силы отступают с позиций к западу от населенного пункта.

ISW не подтверждает, что войска РФ захватили Клещеевку или продвигались дальше к западу от населенного пункта.

Российские силы недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что российские силы недавно продвинулись к восточной окраине Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки). Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись на 400 метров в глубину вдоль железнодорожного пути в направлении Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и вдоль фронта шириной 1,23 километра и глубиной 700 метров к югу от Нетайлово. Российские милблогеры также утверждали, что российские силы укрепляют позиции к западу от Нетайлово, а украинские силы отходят с позиций в районе Карловки (к западу от Авдеевки).

ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Российские войска недавно достигли незначительных успехов к юго-западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что захватчики немного продвинулись юго-западнее Новомихайловки.

22 мая российский милблогер заявил, что российские войска продвинулись дальше в Парасковеевку (юго-западнее Донецка), хотя ISW не нашел доказательств этого утверждения.

Российские войска недавно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 мая, указывают на то, что российские войска продвинулись в пределах южного Старомайорского (южнее Большой Новоселки).

22 мая войска РФ продолжили наступательные действия южнее Большой Новселки в районе Урожайного и Старомайрского.

"Южная ось"

22 мая продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российский милблогер утверждал, что подразделения РФ продвинулись на километр в сторону Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино), хотя ISW не заметил визуальных доказательств этого утверждения.

22 мая продолжались позиционные бои в левобережной (восточной) Херсонской области, в том числе под Крынками.