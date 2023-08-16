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Ситуація виходить з-під контролю, - ООН про бойові дії в Судані

Фото: ситуація в Судані виходить з-під контролю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Через бойові дії в Судані понад мільйон громадян втекли в сусідні країни, а ті хто залишились помирають через відсутність медичної допомоги та їжі.

Про це заявила Організація об'єднаних націй, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В спільній заяві агентств ООН йдеться про те, що тривалі бої між армією Судану та Силами швидкого реагування спустошили столицю Хартум і спричинили напади на етнічній основі в Дарфурі, загрожуючи втягнути країну у тривалу громадянську війну та дестабілізувати регіон.

Також повідомляється, що 1 017 449 громадян Судану залишили країну, а внутрішньо переміщенними особами є щонайменше 3 433 025 людей.

Бойові дії в Судані

З середини квітня цього року в Судані продовжується збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування. Вони не змогли домовитись про форму підпорядкування, що потім перейшло у повноцінні бойові дії.

Через це у столиці Хартумі стало небезпечно знаходитись. Так, в червні у міському притулку загинули щонайменше 60 дітей . Вони опинилися у пастці через бої у місті та не мали їжі і води.

Сторони кілька разів оголошували про тимчасове припинення вогню, однак дипломатичного вирішення конфлікту поки не сталось.

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СуданООН