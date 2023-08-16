Ситуация выходит из-под контроля, - ООН о боевых действиях в Судане

В совместном заявлении агентств ООН говорится, что длительные бои между армией Судана и Силами быстрого реагирования опустошили столицу Хартум и повлекли за собой нападения на этнической основе в Дарфуре, угрожая втянуть страну в длительную гражданскую войну и дестабилизировать регион.

Также сообщается, что 1 017 449 граждан Судана покинули страну, а внутренне перемещенными лицами являются по меньшей мере 3 433 025 человек.

Боевые действия в Судане

С середины апреля этого года в Судане продолжается конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования. Они не смогли договориться о форме подчинения, которая затем перешла в полноценные боевые действия.

Поэтому в столице Хартуми стало опасно находиться. Так, в июне в городском приюте погибли не менее 60 детей Они оказались в ловушке из-за боев в городе и не имели пищи и воды.

Стороны несколько раз объявляли о временном прекращении огня, однако дипломатического разрешения конфликта пока не произошло.

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