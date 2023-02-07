Ситуація важка. В Одесі оновили графіки вимкнення світла

В Одесі та Одеському районі станом на ранок 7 лютого тривають екстрені відключення. Зазначається, що одесити гарантовано дві години будуть зі світлом, наступні вісім - без світла.

"Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону", - йдеться у повідомленні.

Енергетикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, чим розвантажили електричну мережу.

Нагадаємо, вчора ввечері в Одесі та районі 50% жителів залишалися без світла. При цьому у регіоні діяли графіки 2 через 10 годин.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що ситуація в Одесі може покращитися вже з п'ятниці, 10 лютого.

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