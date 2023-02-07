UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація важка. В Одесі оновили графіки вимкнення світла

Фото: в Одесі світло вимикають по-новому 7 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії. Проте ситуація залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В Одесі та Одеському районі станом на ранок 7 лютого тривають екстрені відключення. Зазначається, що одесити гарантовано дві години будуть зі світлом, наступні вісім - без світла.

"Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону", - йдеться у повідомленні.

Енергетикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, чим розвантажили електричну мережу.

Нагадаємо, вчора ввечері в Одесі та районі 50% жителів залишалися без світла. При цьому у регіоні діяли графіки 2 через 10 годин.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що ситуація в Одесі може покращитися вже з п'ятниці, 10 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесавідключеня світлаЕлектроенергія