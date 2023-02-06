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В Одесі та районі 50% жителів залишаються без світла: які діють графіки

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Одеса, Понеділок 06 лютого 2023 19:09
В Одесі та районі 50% жителів залишаються без світла: які діють графіки Фото: в Одесі та районі 50% жителів залишаються без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні в Одесі та Одеському районі 50% жителів досі залишаються без електроенергії. Жителів забезпечують світлом за графіком: 10 годин відключень та 2 години з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Станом на 14 годину в Одеському районі діють екстрені відключення. Без електропостачання 360 тисяч абонентів, це 50% від загальної кількості абонентів районі та міста", - сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, зараз діє графік відключень світла 10 через 2, вночі вдалося вийти на графік 3 через 9.

Марченко зазначив, що всі котельні централізованого опалення міста в роботі. Вони забезпечують 90% мешканців міста постійним теплом. Решту (10 тисяч жителів) забезпечують локальну котельні, які підпадають під графік відключень.

В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.

Окрім того, в Одесу вже прибуло 82 генератори, триває їх встановлення.

Прем'єр-міністра дав завдання завезти додаткові генератори в Одеську область до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. До того ж, на найближчому засіданні Кабміну буде опрацьоване питання виділення коштів Одеській ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.

Нагадаємо, 4 лютого в Одесі сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", через що Одеса та Одеський район залишилися без світла.

Ситуація з електроенергією в Одесі та районі може покращитися з 10 лютого.

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