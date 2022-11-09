Ситуація на валютному ринку змінилася: попит на долари зростає
Протягом минулого тижня (з 31 жовтня по 4 листопада) ситуація на міжбанківському валютному ринку змінилася. Зріс попит на валюту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Незначне збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на фоні помірного скорочення її пропозиції обумовило близьке до збалансованого сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами", - написав він.
При цьому, чистий продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня збільшився до 394 млн доларів (порівняно з 214 млн доларів за тиждень до цього), зазначив Данилишин.
Загалом, за 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти становили понад 20,2 млрд доларів. "Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України, які станом на 1 листопада 2022 року становили 25,2 млрд доларів (+5,5% за місяць та -18,4% з початку року)", - повідомив Данилишин.
Їх збільшення у жовтні завдячує передусім надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів: 2 млрд доларів - від Європейського Союзу, 1,3 млрд доларів - від МВФ, 0,5 млрд доларів - від Світового банку, а також 0,4 млрд доларів - від розміщення ОВДП в іноземній валюті, додав голова Ради НБУ.
Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку погіршилася за останній тиждень. НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі до 394 млн доларів.
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