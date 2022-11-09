Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос на доллары растет

В течение прошлой недели (с 31 октября по 4 ноября) ситуация на межбанковском валютном рынке изменилась. Вырос спрос на валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Незначительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне умеренного сокращения ее предложения обусловило близкое сбалансированное сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям", - написал он.

При этом чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе увеличилась до 394 млн долларов (по сравнению с 214 млн долларов за неделю до этого), отметил Данилишин.

Всего за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили более 20,2 млрд долларов. "Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 ноября 2022 составили 25,2 млрд долларов (+5,5% за месяц и -18,4% с начала года)", - сообщил Данилишин.

Их увеличение в октябре обязано прежде всего поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд долларов - от Европейского Союза, 1,3 млрд долларов - от МВФ, 0,5 млрд долларов - от Всемирного банка, а также 0,4 млрд долларов - от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, добавил глава Совета НБУ.