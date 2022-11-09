ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос на доллары растет

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 15:48
Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос на доллары растет Фото: спрос на доллары растет (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В течение прошлой недели (с 31 октября по 4 ноября) ситуация на межбанковском валютном рынке изменилась. Вырос спрос на валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Незначительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне умеренного сокращения ее предложения обусловило близкое сбалансированное сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям", - написал он.

При этом чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе увеличилась до 394 млн долларов (по сравнению с 214 млн долларов за неделю до этого), отметил Данилишин.

Всего за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили более 20,2 млрд долларов. "Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 ноября 2022 составили 25,2 млрд долларов (+5,5% за месяц и -18,4% с начала года)", - сообщил Данилишин.

Их увеличение в октябре обязано прежде всего поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд долларов - от Европейского Союза, 1,3 млрд долларов - от МВФ, 0,5 млрд долларов - от Всемирного банка, а также 0,4 млрд долларов - от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, добавил глава Совета НБУ.

Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке ухудшилась за последнюю неделю. НБУ увеличил продажу долларов почти вдвое до 394 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Валютный рынок
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией