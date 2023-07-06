Ситуація на валютному ринку України: попит на долари суттєво зріс

"Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі відносно сталого попиту на неї обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до 520 млн доларів минулого тижня (порівняно із 428 млн доларів тижнем раніше)", - зазначив він.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 12,3 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.