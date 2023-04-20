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Ситуація на валютному ринку України: попит на долари переважає пропозицію

Фото: попит на долари переважає пропозицію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку попит на долари переважає пропозицію. Різницю покриває НБУ з резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, помірне переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією на міжбанківському ринку обумовило продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку в обсязі 243 млн доларів (порівняно із 125 млн доларів тижнем раніше).

"Підтримку обмінному курсу гривні до долару США забезпечує достатність міжнародних резервів України, які станом на 1 квітня 2023 року становили 31,9 млрд доларів (+10,4% або +3 млрд доларів за місяць)", - додав член Ради НБУ.

За його словами збільшення резервів у березні стало результатом збільшення надходжень від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Чистий продаж валюти НБУ у березні знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн доларів - до 1 668,9 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 10 по 14 квітня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 242,92 млн доларів.

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