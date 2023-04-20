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Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары превышает предложение

Фото: спрос на доллары преобладает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке спрос на доллары превышает предложение. Разницу покрывает НБУ из резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил Данилишин, умеренное преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением на межбанковском рынке обусловило продажу иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка в объеме 243 млн долларов (по сравнению со 125 млн долларов неделей ранее).

"Поддержка обменному курсу гривны к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 31,9 млрд долларов (+10,4% или +3 млрд долларов в месяц)", - добавил член Совета НБУ.

По его словам, увеличение резервов в марте стало результатом увеличения поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты НБУ и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. Чистая продажа валюты НБУ в марте снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн долларов - до 1 668,9 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 10 по 14 апреля 2023 продал на межбанковском валютном рынке 242,92 млн долларов.

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