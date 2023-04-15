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Ситуація на валютному ринку погіршується: НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2 рази

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Україна, Субота 15 квітня 2023 08:21
Ситуація на валютному ринку погіршується: НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2 рази Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 10 по 14 квітня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку міжбанківському валютному ринку 242,92 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти вдвічі порівняно з минулим тижнем, коли він продав 125,34 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 62,30 млн доларів і продав 7 612,67 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 7 550,37 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку погіршується: НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2 рази

Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн. доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу.

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Національний банк України
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