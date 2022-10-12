Ситуація на валютному ринку в Україні: попит на долари падає

Скорочення обсягу купівлі валюти клієнтами банків минулого тижня на тлі сталої пропозиції іноземної валюти обумовило скорочення чистого попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Це, у свою чергу, дозволило скоротити обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком на МВРУ з 862 млн до 608,5 млн доларів за минулий тиждень", - додав він.

Разом з тим, з огляду на збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком у вересні (до 2,7 млрд доларів), міжнародні резерви України минулого місяця скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів, зазначив Данилишин.

Натомість підтримку міжнародним резервам у вересні забезпечували надходження коштів міжнародної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом. Так, упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду становили 2 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 0,5 млрд доларів США - від Європейського Союзу, 51,7 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій, номінованих у валюті, повідомив голова Ради НБУ.