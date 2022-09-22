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Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів зменшується

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 09:49
Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів зменшується Фото: пропозиція доларів зменшилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію. За минулий тиждень НБУ продав з резервів ще 511 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків визначало збереження чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, який покривався Національним банком України", - повідомив він.

Як зазначив Данилишин, за минулий тиждень чисті інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти становили 511 млн доларів, що на 7,5% більше, ніж попереднього тижня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 12 по 16 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 17,50 млн доларів і продав 528,16 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 510,66 млн доларів.

З початку року НБУ вже продав 14 748,63 млн доларів та 1 678,14 млн євро.

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