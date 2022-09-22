Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів зменшується

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію. За минулий тиждень НБУ продав з резервів ще 511 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків визначало збереження чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, який покривався Національним банком України", - повідомив він. Як зазначив Данилишин, за минулий тиждень чисті інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти становили 511 млн доларів, що на 7,5% більше, ніж попереднього тижня.