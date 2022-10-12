Ситуация на валютном рынке в Украине: спрос на доллары падает
Сокращение объема покупки валюты клиентами банков на прошлой неделе на фоне постоянного предложения иностранной валюты обусловило сокращение чистого спроса на валюту на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .
"Это, в свою очередь, позволило сократить объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на МВРУ с 862 млн до 608,5 млн долларов за прошлую неделю", - добавил он.
Вместе с тем, из-за увеличения чистой продажи иностранной валюты Национальным банком в сентябре (до 2,7 млрд долларов), международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов, отметил Данилишин.
В свою очередь, поддержку международным резервам в сентябре обеспечивали поступления средств международной помощи, что существенно превышали выплаты по внешнему долгу. Так, в течение сентября поступления валюты на счета правительства составляли 2 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 0,5 млрд долларов США - от Европейского Союза, 51,7 млн долларов - от размещение внутренних государственных облигаций, номинированных в валюте, сообщил глава Совета НБУ.
Напомним, НБУ в течение недели с 3 по 7 октября 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 608,54 млн долларов.
Напомним, в течение сентября 2022 года международные резервы Украины сократились на 5,9% до 23 929,6 млн долларов. С начала года резервы упали на 22,7% (на 7011,35 млн долларов).
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