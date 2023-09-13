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Ситуація на валютному ринку України покращилася: дефіцит сокротився вдвічі

Україна, Середа 13 вересня 2023 10:34
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Ситуація на валютному ринку України покращилася: дефіцит сокротився вдвічі Фото: ситуація на валютному ринку покращилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зросла пропозиція на фоні падіння попиту. Це призвело до скорочення дефіциту вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Збільшення пропозиції іноземної валюти на тлі скорочення попиту на неї з боку клієнтів банків минулого тижня обумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 302 млн доларів (порівняно із 638 млн доларів тижнем раніше)", - написав він.

При цьому, міжнародні резерви України, які за попередніми даними станом на 1 вересня 2023 року становили 40,4 млрд доларів, залишаються достатніми для фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту, додав він.

Як зазначив Данилишин, продовжив розширюватися дефіцит торгівлі товарами. За даними Державної митної служби за 8 місяців з початку року він склав 16,6 млрд доларів, що вдвічі вище ніж за аналогічний період минулого року.

Також стало відомо, що Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна, навіть якщо Євросоюз вирішить скасувати заборону. За подібних обставин інші країни регіону можуть приєднатися до "демаршу" Польщі, нагадав член Ради НБУ.

"На додачу до припинення роботи зернового коридору та атак РФ на дунайські порти це додатково ускладнить експорт української аграрної продукції, в умовах очікувань щодо зростання врожаю на 5% у порівнянні з минулим роком. Ці фактори матимуть негативний вплив як на темпи економічного зростання, так і на ситуацію на валютному ринку", - додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 17 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

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