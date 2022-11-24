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Ситуація на валютному ринку України покращилася: пропозиція доларів зростає

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 09:46
Ситуація на валютному ринку України покращилася: пропозиція доларів зростає Фото: на валютному ринку збільшилася пропозиція доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському ринку минулого тижня (7-11 листопада) спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного зростання попиту на неї. Це обумовило позитивне сальдо операцій за клієнтськими угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Це обумовило скорочення другий тиждень поспіль обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком на ринку до 166 млн доларів (порівняно з 295 млн доларів за тиждень до цього)", - зазначив він.

Данилишин повідомив, що підтримку платіжному балансу України продовжує забезпечувати надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, на цьому тижні Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної програми макрофінансової допомоги ЄС. Загальне заплановане фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

Окрім того, 18 листопада урядом було прийнято рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів як третього додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", додав член Ради НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 7 по 11 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,10 млн доларів і продав 182,18 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 166,08 млн доларів.

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