Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась: предложение долларов растет

На межбанковском рынке на прошлой неделе (7-11 ноября) наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее. Это обусловило положительное сальдо сделок по клиентским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Это обусловило сокращение вторую неделю подряд объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на рынке до 166 млн долларов (по сравнению с 295 млн долларов за неделю до этого)", - отметил он.

Данилишин сообщил, что поддержка платежного баланса Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС. Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро.

Кроме того, 18 ноября правительством было принято решение о привлечении гранта на бюджетную поддержку от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долларов как третьего дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", добавил член Совета НБУ. .