Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась: предложение долларов растет
На межбанковском рынке на прошлой неделе (7-11 ноября) наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее. Это обусловило положительное сальдо сделок по клиентским соглашениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .
"Это обусловило сокращение вторую неделю подряд объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на рынке до 166 млн долларов (по сравнению с 295 млн долларов за неделю до этого)", - отметил он.
Данилишин сообщил, что поддержка платежного баланса Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС. Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро.
Кроме того, 18 ноября правительством было принято решение о привлечении гранта на бюджетную поддержку от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долларов как третьего дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", добавил член Совета НБУ. .
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 7 по 11 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 16,10 млн. долларов и продал 182,18 млн. долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 166,08 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.