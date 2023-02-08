Ситуація на валютному ринку України погіршується: попит на долари зростає

Національний банк України минулого тижня збільшив чистий продаж валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів порівняно із 664 млн доларів тижнем раніше. Це відбулося під впливом збільшення чистого попиту на валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Переважання попиту на іноземну валюту обумовлене розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і послугами, яке у 2022 році становило майже 24 млрд доларів (у тому числі, у грудні - майже 4 млрд доларів)", - написав він.

За його словами, загальний профіцит поточного рахунку у 2022 році на рівні 8,6 млрд доларів підтримувався завдяки сталим надходженням переказів з-за кордону (передусім, з оплати праці - 13,5 млрд доларів) та надходженням трансфертів міжнародної фінансової допомоги (майже 26 млрд доларів).

"Водночас інвестиційна активність міжнародних інвесторів залишається низькою", - зазначив Данилишин. Так, за 2022 рік надходження прямих іноземних інвестицій в Україну становили лише 0,6 млрд доларів та забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів (655 млн доларів) та новими прямими інвестиціями в українські підприємства (525 млн доларів), що дозволило компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами (-608 млн доларів).

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу, міжнародні резерви України у січні зросли на 5% порівняно з груднем 2022 року та станом на 1 лютого 2023 року за попередніми даними становили 29,9 млрд доларів, нагадав Данилишин.

Зокрема, у січні на валютні рахунки Уряду в Національному банку надійшло 4,3 млрд доларів, з яких 3,3 млрд доларів - від Європейського Союзу; 1,0 млрд доларів - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку) та 71,6 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. При цьому, чистий продаж валюти НБУ у січні становив близько 3 млрд доларів.