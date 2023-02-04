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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж із резервів

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Україна, Субота 04 лютого 2023 09:08
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж із резервів Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 30 січня по 3 лютого 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,05 млн доларів і продав 782,57 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 777,52 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 664,03 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 30,05 млн доларів і продав 3 513,74 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 3 483,69 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж із резервів

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшивпродаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд. доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд. доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

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