Ситуация на валютном рынке Украины усугубляется: спрос на доллары растет

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил чистую продажу валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн долларов по сравнению с 664 млн долларов неделей ранее. Это произошло под влиянием увеличения чистого спроса на валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Преобладание спроса на иностранную валюту обусловлено расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, которое в 2022 году составило почти 24 млрд долларов (в том числе, в декабре - почти 4 млрд долларов)", – написал он.

По его словам, общий профицит текущего счета в 2022 году на уровне 8,6 млрд долларов поддерживался благодаря постоянным поступлениям переводов из-за рубежа (прежде всего по оплате труда - 13,5 млрд долларов) и поступлениям трансфертов международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов).

"В то же время инвестиционная активность международных инвесторов остается низкой", - отметил Данилишин. Так, за 2022 год поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составляли лишь 0,6 млрд долларов и обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов (655 млн долларов) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (525 млн долларов), что позволило компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий. прямыми инвесторами-нерезидентами (-608 млн долларов).

В то же время благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса, международные резервы Украины в январе выросли на 5% по сравнению с декабрем 2022 года и по состоянию на 1 февраля 2023 года по предварительным данным составили 29,9 млрд долларов, напомнил Данилишин.

В частности, в январе на валютные счета Правительства в Национальном банке поступило 4,3 млрд долларов, из которых 3,3 млрд долларов – от Европейского Союза; 1,0 млрд долларов - от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка) и 71,6 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. При этом чистая продажа валюты НБУ в январе составила около 3 млрд долларов.