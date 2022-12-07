ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 11:28
Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився Фото: попит на долари зростає (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському ринку минулого тижня (28 листопада - 2 грудня) спостерігалося суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, яке було більше, ніж зростання пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Це потребувало збільшення інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку до 569 млн доларів, що майже на 40% більше, ніж за тиждень до цього", - повідомив він

Як зазначив Данилишин, про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні-жовтні 2022 року. Зокрема, попри профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який становив майже 8 млрд доларів, дефіцит зовнішньої торгівля як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень-жовтень 2022 року 10 млрд доларів за торгівлею товарами та 7 млрд доларів - за торгівлею послугами.

"Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів)", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 28 листопада по 2 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 6,00 млн доларів і продав 569,32 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 562,72 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Валютный ринок
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України