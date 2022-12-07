Ситуація на валютному ринку України погіршилася: попит на долари суттєво збільшився
На міжбанківському ринку минулого тижня (28 листопада - 2 грудня) спостерігалося суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, яке було більше, ніж зростання пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Це потребувало збільшення інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку до 569 млн доларів, що майже на 40% більше, ніж за тиждень до цього", - повідомив він
Як зазначив Данилишин, про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні-жовтні 2022 року. Зокрема, попри профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який становив майже 8 млрд доларів, дефіцит зовнішньої торгівля як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень-жовтень 2022 року 10 млрд доларів за торгівлею товарами та 7 млрд доларів - за торгівлею послугами.
"Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів)", - додав він.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 28 листопада по 2 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 6,00 млн доларів і продав 569,32 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 562,72 млн доларів.