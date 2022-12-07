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Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно вырос

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Украина, Среда 07 декабря 2022 11:28
Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно вырос Фото: спрос на доллары растет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском рынке на прошлой неделе (28 ноября - 2 декабря) наблюдался существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который был больше, чем рост предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Это потребовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 млн долларов, что почти на 40% больше, чем за неделю до этого", - сообщил он

Как отметил Данилишин, об усилении давления на обменный курс гривны говорит динамика платежного баланса Украины в январе-октябре 2022 года. В частности, несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который составлял почти 8 млрд долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 года 10 млрд долларов по торговле товарами и 7 млрд долларов - по торговле услугами.

"При этом существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за границей (11,8 млрд долларов за 10 месяцев) и поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов)", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 28 ноября по 2 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 6,00 млн. долларов и продал 569,32 млн. долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 562,72 млн долларов.

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