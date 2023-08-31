Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів суттєво скоротилася
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня падали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ збільшив інтервенції для підтримання балансу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на МВРУ", - написав він.
Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів (порівняно із 406 млн доларів тижнем раніше), додав Данилишин.
Міжбанк
З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).
З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 16 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.