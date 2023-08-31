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Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів суттєво скоротилася

Україна, Четвер 31 серпня 2023 09:40
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Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів суттєво скоротилася Фото: пропозиція доларів скоротилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня падали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ збільшив інтервенції для підтримання балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на МВРУ", - написав він.

Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів (порівняно із 406 млн доларів тижнем раніше), додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 16 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

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