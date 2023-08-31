Ситуация на валютном рынке: предложение долларов существенно сократилось

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе падали как спрос, так и предложение долларов. НБУ увеличил интервенции для поддержания баланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Существенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, даже несмотря на снижение спроса на нее, обусловило увеличение чистого спроса на иностранную валюту на МВРУ", - написал он.

Соответственно, чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка увеличилась на прошлой неделе до 589 млн долларов (по сравнению с 406 млн долларов неделей ранее), добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 16 миллиардов долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.