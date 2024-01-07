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Ситуація на валютному ринку покращилася на початку року: НБУ скоротив продаж валюти

Фото: зростання курсу долара в січні призупинилося через скорочення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із скороченням дефіциту валюти. Зростання курсу долара припинилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 1-5 січня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 789,30 млн доларів, скоротивши продаж порівняно з трьома останніми тижнями 2023 року (25-29 грудня - 891,80 млн доларів, 18-22 грудня - 977, 27 млн доларів 11-15 грудня - 862,51 млн доларів.

НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Всього за рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

Курс долара у грудні-січні

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар. Однак потім курс почав знижуватися.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. Внаслідок цього курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар, але потім упав до 39,20 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж наприкінці минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

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