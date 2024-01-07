Ситуация на валютном рынке улучшилась в начале года: НБУ сократил продажу валюты

Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с сокращением дефицита валюты. Рост курса доллара приостановился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
НБУ в течение недели 1-5 января 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 789,30 млн долларов, сократив продажу по сравнению с тремя последними неделями 2023 года (25-29 декабря - 891,80 млн долларов, 18-22 декабря - 977,27 млн долларов 11-15 декабря - 862,51 млн долларов.
НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.
Всего за год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.
По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.
В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар. Однако затем курс начал снижаться.
Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,20 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.