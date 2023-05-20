Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 30%

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 15 по 19 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,59 млн доларів і продав 391,96 млн доларів. Негативне сальдо становило 380,37 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 29% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 535,74 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 108,91 млн доларів і продав 9 836,33 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 727,42 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.