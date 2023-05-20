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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%

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Украина, Суббота 20 мая 2023 08:50
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30% Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 15 по 19 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 11,59 млн долларов и продал 391,96 млн долларов. Негативное сальдо составило 380,37 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 29% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 535,74 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 108,91 млн долларов и продал 9 836,33 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 727,42 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года - до 1 370,4 млн долларов. Этому способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые осуществляли закупки посевного материала, удобрений и топлива для посевной.

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