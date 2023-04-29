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НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року

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Україна, Субота 29 квітня 2023 15:45
НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року Фото: НБУ за квітень продав 1,37 млрд доларів із резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 3,7 млн доларів і продав 1 374,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 370,4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 19,7% порівняно з березнем, коли центробанк продав 1 669,0 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року

Обсяг продажів був мінімальним із серпня 2022 року, коли НБУ продав лише 1 329,7 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 65,0 млн доларів і продав 8 617,5 млн доларів, Негативне сальдо досягло 8 552,5 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року

Зазначимо, за 2022 рікНБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що на початку 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

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