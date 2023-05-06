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Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 40%

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Україна, Субота 06 травня 2023 08:01
Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 40% Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 1 по 5 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 15,87 млн доларів і продав 274,70 млн доларів. Негативне сальдо склало 258,83 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 41,4% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 442,05 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 80,85 млн доларів і продав 8 892,17 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 8 811,32 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 40%

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, у квітні НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року - до 1 370,4 млн доларів.

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