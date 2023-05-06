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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 40%

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Украина, Суббота 06 мая 2023 08:01
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 40% Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 1 по 5 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 15,87 млн долларов и продал 274,70 млн долларов. Негативное сальдо составило 258,83 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 41,4% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 442,05 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 80,85 млн долларов и продал 8 892,17 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 8 811,32 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 40%

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года - до 1 370,4 млн долларов.

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