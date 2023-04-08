Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 раза

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 3 по 7 квітня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 1 млн доларів і продав 126,34 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 125,34 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 62,30 млн доларів і продав 7 369,75 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 7 307,45 млн доларів.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти у 2,7 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 343,18 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн. доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандумі) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу.

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