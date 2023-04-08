Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 3 по 7 апреля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 1 млн долларов и продал 126,34 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 125,34 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 62,30 млн долларов и продал 7 369,75 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 7 307,45 млн долларов.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты в 2,7 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 343,18 млн долларов.

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1 669,0 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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