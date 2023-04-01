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Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 40%

Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 27 по 31 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 343,18 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 30,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 495,45 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 7 243,41 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 7 182,11 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у лютому скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем до 2 431,0 млн доларів.

Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року. Але для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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