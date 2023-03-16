Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку

Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Ми маємо стійкий намір і бачення, яким чином перейти до пом’якшення адміністративних обмежень і певної валютної лібералізації",- сказав він.

За його словами, для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

"Українська економіка минулого року отримала безпрецедентні обсяги ліквідності. Ці обсяги ліквідності спричинили відповідний профіцит. Цей профіцит наразі створює для курсової стабільності достатньо вагомий ризик, тим більше, якщо ми маємо намір перейти до валютної лібералізації", - сказав Пишний.

Голова НБУ зазначив, цей надлишок коштів повинен бути структурований, у тому числі завдяки залученню банками коштів на строкові депозити з привабливими ставками.

"Строковість ресурсної бази дасть НБУ зробити наступний крок. Крім того, відповідна ставка дає можливість громадянам відповідним чином компенсувати певні втрати, пов’язані із достатньо високим рівнем інфляції", - додав він.