Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 655,73 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 52,35 млн доларів і продав 5 458,87 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 5 406,52 млн доларів.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.