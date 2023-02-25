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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года

Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 20 по 24 февраля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 9,70 млн долларов и продал 605,24 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 595,54 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 655,73 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 52,35 млн долларов и продал 5 458,87 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 406,52 млн долларов.

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что валютный рынок "остается устойчивым, даже несмотря на рост интервенций, который произошел в декабре и наблюдается в январе".

По его словам, увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.

Поэтому в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Отметим, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов. Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

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