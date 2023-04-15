Ситуация на валютном рынке ухудшается: НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 10 по 14 апреля 2023 года продал на межбанковском валютном рынке межбанковском валютном рынке 242,92 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 125,34 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 62,30 млн долларов и продал 7 612,67 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 7 550,37 млн долларов.

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1 669,0 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.