Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,47 млн доларів і продав 552,21 млн доларів. Негативне сальдо становило 535,74 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти у 2,1 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 258,83 млн доларів.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 347,05 млн доларів.
Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.
Нагадаємо, у квітні НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року - до 1 370,4 млн доларів. Цьому сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлю посівного матеріалу, добрив та палива для посівної.
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