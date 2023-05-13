Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,47 млн доларів і продав 552,21 млн доларів. Негативне сальдо становило 535,74 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти у 2,1 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 258,83 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 347,05 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.