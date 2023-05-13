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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази

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Україна, Субота 13 травня 2023 08:01
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,47 млн доларів і продав 552,21 млн доларів. Негативне сальдо становило 535,74 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти у 2,1 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 258,83 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 347,05 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, у квітні НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року - до 1 370,4 млн доларів. Цьому сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлю посівного матеріалу, добрив та палива для посівної.

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